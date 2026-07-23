Il palco sul mare di Trani si riaccende per il quarto capitolo di Tim Battiti Live 2026, lo show musicale ideato da Radionorba che da settimane scandisce le serate estive del pubblico di Canale 5. Alla conduzione si ritrova il trio ormai affiatato composto da Ilary Blasi, Fabio Rovazz i e Daniele Battaglia, capace fin dalle prime puntate della stagione di alternare ironia e ritmo incalzante senza mai perdere il filo della serata. L’appuntamento è per stasera in tv alle 21.30 su Canale 5, appunto, e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Sotto il cielo pugliese, davanti a un pubblico numeroso e partecipe, si alterneranno artisti che in questi mesi hanno scritto le classifiche radiofoniche e di streaming italiane, in una serata che promette il consueto equilibrio tra grandi nomi consolidati e voci più fresche del panorama musicale. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Trani la quarta puntata di "Battiti Live": sul palco Annalisa, The Kolors, Gabbani e tanti altri. L'appuntamento alle 21.30 su Canale 5

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Angelina Mango & Marco Mengoni - Canto d'amore (Battiti live)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il palco sul mare di Trani ospita la seconda puntata di "Battiti Live 2026": Ilary Blasi presenta Emma, Irama e J-Ax e tanti altri big della musica italiana

Leggi anche: "Battiti Live 2026" al via su Canale 5 con Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco di Trani oltre 70 cantanti in cinque sere

Temi più discussi: Battiti Live 2026, i cantanti in scaletta nella quarta puntata (23 luglio); Tim Battiti Live, ecco i cantanti della quarta puntata; Stasera Tim Battiti Live, i cantanti sul palco e la scaletta del 16 luglio; Tim Battiti Live, pagelle: Mengoni santo subito (10), Anna cuore di panna (8) e Nicolò Filippucci il Cenerentolo (4).

Tim Battiti Live 2026 su Canale 5: scaletta e artisti della quarta serataLa scaletta diTim Battiti Live 2026 offre come di consueto la migliore musica del panorama italiano e internazionale. Su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate) si potrà rivedere la puntata ... iodonna.it

Battiti Live 2026, stasera in tv la quarta puntata: Annalisa, The Kolors e Francesco Gabbani accendono TraniDa Trani la quarta puntata di Battiti Live: sul palco Annalisa, The Kolors, Gabbani e tanti altri. L'appuntamento alle 21.30 su Canale 5 ... amica.it