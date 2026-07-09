Il palco sul mare di Trani ospita la seconda puntata di Battiti Live 2026 | Ilary Blasi presenta Emma Irama e J-Ax e tanti altri big della musica italiana
Sul palco affacciato sul mare di Trani, Ilary Blasi ha raccontato, con una battuta, lo spirito della serata ad alto tasso di musica che conduce con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia: «In questo caso lo show lo fanno i cantanti». Stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, torna con il secondo appuntamento Tim Battiti Live 2026. Il festival musicale organizzato da Radio Norba che ogni estate trasforma la Puglia in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il debutto della scorsa settimana ha registrato il 19,08% di share per più di 2 milioni di telespettatori, con picchi che hanno abbondantemente superato i 3 milioni. 🔗 Leggi su Amica.it
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Ci siamo, stasera parte TIM Battiti Live 2026. Alle 21.30 su Canale 5 la prima delle cinque puntate registrate sul palco sul mare di Trani, con la conduzione di Ilary Blasi, per la prima volta affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Sul palco della prima s facebook
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