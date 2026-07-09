Sul palco affacciato sul mare di Trani, Ilary Blasi ha raccontato, con una battuta, lo spirito della serata ad alto tasso di musica che conduce con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia: «In questo caso lo show lo fanno i cantanti». Stasera in tv alle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, torna con il secondo appuntamento Tim Battiti Live 2026. Il festival musicale organizzato da Radio Norba che ogni estate trasforma la Puglia in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il debutto della scorsa settimana ha registrato il 19,08% di share per più di 2 milioni di telespettatori, con picchi che hanno abbondantemente superato i 3 milioni. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Il palco sul mare di Trani ospita la seconda puntata di "Battiti Live 2026": Ilary Blasi presenta Emma, Irama e J-Ax e tanti altri big della musica italiana

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