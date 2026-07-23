Un gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato per aver ucciso due rapinatori, mentre un uomo di nome Fakir è morto in circostanze non specificate. Il caso di Roggero ha attirato l’attenzione sul limite legale all’uso della forza da parte di cittadini in situazioni di rapina. La vicenda evidenzia come, in uno Stato di diritto, l’uso della forza deve rispettare precise norme giuridiche.

Il triste caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato per l’uccisione di due rapinatori, e la morte di Abderrahim Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento di polizia, conducono ad esplorare una delle zone più profonde della coscienza umana: quella in cui si confrontano l’istinto di rispondere alla violenza con la violenza, il conflitto tra paura e giustizia, tra sofferenza e responsabilità, tra esigenze di sicurezza e limiti morali del nostro agire. Apparentemente si tratta di vicende lontane, ma entrambe interrogano lo stesso principio fondamentale: fino a dove può spingersi l’uso della forza senza tradire lo Stato di diritto? Ogni atto di violenza lascia una ferita nell’animo umano. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Da Roggero a Fakir: in uno Stato di diritto l’uso della forza ha un limite

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