Un giudice ha accolto una richiesta di sospensione di un procedimento penale, sospendendo temporaneamente le indagini. La decisione è stata motivata da dubbi sulla legittimità di alcune intercettazioni utilizzate come prove. La procura ha annunciato ricorso in appello. La sentenza ha suscitato reazioni tra gli addetti ai lavori, che hanno evidenziato come la sospensione possa influire sulla prosecuzione delle indagini. La questione riguarda la compatibilità tra diritti fondamentali e l’attività investigativa.

Ogni sentenza merita rispetto, perché rappresenta l’esercizio di una funzione costituzionalmente garantita. Il rispetto, tuttavia, non esclude il diritto -e talvolta il dovere- di sottoporla a una riflessione critica quando le motivazioni sembrano produrre effetti che vanno oltre il caso concreto e incidono sul delicato equilibrio tra tutela dei diritti individuali e sicurezza collettiva. La decisione del Tribunale di Milano relativa ai fatti avvenuti nell’ottobre 2025 davanti al Gibus Cafè ha inevitabilmente alimentato questo dibattito. Dalla ricostruzione giornalistica emerge un apparente paradosso: da un lato viene riconosciuto che gli... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quando la forza legittima dello Stato viene trasformata in sospetto: il rischio è disarmare lo Stato di diritto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

After 20 years collecting trash, I gained a divine vision and rose to the top. short drama

Notizie e thread social correlati

La Minetti, la grazia, la bugia e il dubbio: quando lo Stato chiede allo Stato se lo Stato ha preso in giro lo StatoIl presidente della Repubblica ha inviato una lettera al ministro della Giustizia per chiedere chiarimenti su alcune informazioni ricevute riguardo a...

“Vedere mio marito Nicola sofferente, fragile, è stato molto doloroso. Per la pancreatite è stato in coma ed è stato tre giorni in fin di vita”: lo rivela Mara VenierUn uomo è stato ricoverato in ospedale a causa di una pancreatite grave che lo ha portato in coma per tre giorni.

Argomenti più discussi: Accordo UE - USA per i dazi: cosa prevedono i nuovi regolamenti europei; Quando il teatro diventa questione di famiglia: I fratelli De Filippo al Mercadante; Il no alla guerra non è pacifismo. Non esiste la guerra giusta; Reintegrato il vigilante Atm che estrasse la pistola in metropolitana: il Consiglio di disciplina revoca il licenziamento.

Senatore @ClaudioBorghi IRA non scelse la guerra contro UK. Scelse mettere bombe nei locali e avvertire o non avvertire UK. Non dico di mettere bombe. Ma Lega accetta il ring della UE e legittima la destra filo UE. FdI e Forza Italia. Possiamo solo perdere x.com

Quando la difesa diventa minacciaDomenica scorsa abbiamo chiarito un punto decisivo: la forza non è il problema. È energia vitale, necessaria alla vita umana in tutte le sue forme. Senza forza non c’è crescita, non c’è relazione, non ... avvenire.it