Le principali case di moda come Miu Miu, Prada e Balenciaga hanno presentato le nuove campagne pubblicitarie per la collezione autunno-inverno 2026-2027. Le campagne, visibili ora, mostrano un’estetica che mette in evidenza imperfezioni e dettagli non convenzionali. Mentre l’estate si conclude, le maison anticipano le tendenze della prossima stagione, svelando immagini e concept che puntano su un lusso più realistico e meno perfezionista.

Per la moda, l’estate finisce sempre in anticipo. Mentre il guardaroba è ancora fatto di abiti leggeri e sandali, le maison guardano già a settembre, svelando le campagne moda dell’autunno inverno 2026 2027. Non semplici raccolte di belle immagini, ma il racconto visivo delle nuove collezioni: ne definiscono l’atmosfera, traducono l’identità dei brand e consegnano alla stagione i suoi volti. Fotografi, registi, attori e supermodelle partecipano alla costruzione di universi sempre più complessi, nei quali l’abito non è il solo protagonista. A volte diventa personaggio, altre accompagna storie che sembrano iniziate prima dello scatto e destinate a continuare dopo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Miu Miu a Prada, fino a Balenciaga: le nuove campagne moda rendono il lusso imperfetto

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