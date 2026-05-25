L’arancione si impone come colore dominante nei prossimi mesi, sostituendo nuance più neutre. Da marchi di alta moda si passa alle città, dove viene proposto come scelta di stile per l’abbigliamento urbano. In passato, questa tonalità è stata spesso criticata come eccessiva o difficile da abbinare, ma ora si afferma come elemento centrale di look eleganti. La sua presenza si fa sentire in passerella e sulle strade, consolidando il suo ruolo nel panorama fashion.

P er anni l’ arancione ha vissuto pericolosamente sul filo del rasoio del buon gusto. Spesso liquidato come un azzardo troppo rumoroso o semplicemente impossibile da far convivere con il resto del guardaroba. Eppure, proprio quando la moda sembrava aver trovato la sua zona di comfort nell’imperante minimalismo pastello, ecco il colpo di scena con la tendenza che non ti aspetti. Come abbinare i colori audaci: guida al color blocking Primavera-Estate 2026 X Complici i look di Timothée Chalamet nel press tour del film Marty Supreme e i look feticcio visti sulle passerelle dell’ estate 2026, questa tonalità si è trasformata nell’ossessione più cool del momento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'arancione ruba la scena ai soliti colori sbiaditi e diventa il re assoluto dei prossimi mesi. Da Prada a Miu Miu, ecco la mappa definitiva per indossarlo in città con eleganza assoluta

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