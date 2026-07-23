Il Festival di Trento raccoglie numerosi campioni dello sport, tra cui icone come Comaneci, Thorpe, Adriano, Pato e Rivera, oltre alla Juventus del 1996. L’evento è paragonato a Hollywood per la presenza di figure di spicco e a Disneyland per l’effetto sorpresa che suscita in tutti i partecipanti, indipendentemente dall’età. È considerato un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo internazionale.

Il Festival di Trento è come Hollywood per il cinema, visto che riunisce i più grandi personaggi del mondo dello sport. È simile a Disneyland perché chiunque ne rimane meravigliato, a prescindere dall’età. Quest’anno è dedicato agli “invincibili”, coloro che hanno compiuto imprese straordinarie o che hanno superato momenti drammatici per poi tornare al successo. Tutto partirà il 1° ottobre con la cerimonia di apertura, che avrà come ospite Julio Velasco. Trento brillerà di medaglie d’oro. Una delle stelle presenti sarà Federica Brignone, il volto dei Giochi di Milano Cortina. Dopo aver subito la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del crociato anteriore e mediale, la “Tigre” ha trionfato in superG e gigante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Comaneci a Thorpe fino ad Adriano, Pato, Rivera e alla Juve del 1996, quanti campioni al Festival!

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