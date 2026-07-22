Festival sport | Brignone Thorpe e Adriano tra gli ‘Invincibili’ a Trento

Federica Brignone e Nadia Comaneci, a mezzo secolo dal primo 10 perfetto olimpico, il 5 volte medaglie d’oro alle Olimpiadi, Ian Thorpe, la leggenda del ciclismo Bernard Hinault ma anche Lucas Pinheiro Braathen, primo brasiliano a conquistare un oro in Super G ai Giochi di Milano Cortina 2026. Sono solo alcuni degli ‘Invincibili’ che parteciperanno alla nona edizione del Festival dello sport, in programma dal 1 al 4 ottobre a Trento, anticipati da Gianni Valenti, vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico della manifestazione, intervenendo a Milano alla presentazione della kermesse organizzata da La Gazzetta... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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