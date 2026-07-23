Da Castelli Calepio e Carobbio due squadre bergamasche in prima linea contro gli incendi in Sicilia

Da bergamonews.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due squadre di Bergamo, provenienti da Castelli Calepio e Carobbio, sono intervenute in Sicilia per combattere gli incendi boschivi. Sono state inviate per supportare le operazioni di spegnimento e contenimento dei roghi. Le squadre locali sono state inviate in risposta a richieste di aiuto e stanno operando sotto il coordinamento delle autorità siciliane. La partecipazione di queste squadre si inserisce in un intervento più ampio di supporto da parte di diverse regioni italiane.

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C’è anche Bergamo tra le province che quest’estate stanno dando un contributo concreto alla lotta contro gli incendi boschivi. A rappresentare il territorio sono due realtà che da anni operano nella tutela dell’ambiente e nella difesa del patrimonio naturale: i volontari dell’ Antincendio Protezione Civile Castelli Calepio e della Squadra Volontari Antincendio Boschivo di Carobbio degli Angeli. Due gruppi che mettono a disposizione esperienza, preparazione e tempo libero per intervenire nelle zone d’Italia dove l’emergenza è più grave. Complessivamente sono 258 i volontari lombardi specializzati nell’antincendio boschivo impegnati durante la stagione estiva a supporto delle regioni maggiormente colpite dagli incendi: Sicilia, Sardegna, Lazio e Puglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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