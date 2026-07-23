Da Castelli Calepio e Carobbio due squadre bergamasche in prima linea contro gli incendi in Sicilia

Due squadre di Bergamo, provenienti da Castelli Calepio e Carobbio, sono intervenute in Sicilia per combattere gli incendi boschivi. Sono state inviate per supportare le operazioni di spegnimento e contenimento dei roghi. Le squadre locali sono state inviate in risposta a richieste di aiuto e stanno operando sotto il coordinamento delle autorità siciliane. La partecipazione di queste squadre si inserisce in un intervento più ampio di supporto da parte di diverse regioni italiane.

C’è anche Bergamo tra le province che quest’estate stanno dando un contributo concreto alla lotta contro gli incendi boschivi. A rappresentare il territorio sono due realtà che da anni operano nella tutela dell’ambiente e nella difesa del patrimonio naturale: i volontari dell’ Antincendio Protezione Civile Castelli Calepio e della Squadra Volontari Antincendio Boschivo di Carobbio degli Angeli. Due gruppi che mettono a disposizione esperienza, preparazione e tempo libero per intervenire nelle zone d’Italia dove l’emergenza è più grave. Complessivamente sono 258 i volontari lombardi specializzati nell’antincendio boschivo impegnati durante la stagione estiva a supporto delle regioni maggiormente colpite dagli incendi: Sicilia, Sardegna, Lazio e Puglia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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