da casa cervi a sydney la pasta antifa nel mondo

"Ho sentito tanti discorsi sulla fine del fascismo, ma la più bella parlata è stata quella della pastasciutta in bollore". Ottantatré anni dopo, le parole di Alcide Cervi raccontano la forza di un gesto diventato simbolo. Era il 25 luglio 1943 quando, alla notizia della caduta di Mussolini, la famiglia Cervi - che erano contadini benestanti - preparò chili e chili di pasta e li offrì gratuitamente alla popolazione affamata di Campegine. Due quintali e mezzo di farina per tirare la sfoglia, poi cotta nei grandi paioli della latteria sociale Centro Caprara; tanto burro e Parmigiano Reggiano a neve. Da allora quella tavola esultante di libertà e speranza non ha mai smesso di allungarsi: oggi grazie a netlify. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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