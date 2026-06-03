Casa Cervi | 18 giovani ricevono la Costituzione tra arte e impegno

Notizia in breve

Diciotto studenti hanno ricevuto ufficialmente la Costituzione durante una cerimonia a Casa Cervi. L’evento ha coinvolto giovani tra i 14 e i 19 anni, che hanno partecipato a un percorso tra arte e impegno civico. La consegna ha rappresentato un momento simbolico, con gli studenti che hanno ricevuto il testo costituzionale tra domande su come trasmettere il valore del voto attraverso opere visive. La cerimonia ha coinvolto anche attività educative e artistiche legate alla storia e ai principi fondamentali.