Casa Cervi | 18 giovani ricevono la Costituzione tra arte e impegno
Diciotto studenti hanno ricevuto ufficialmente la Costituzione durante una cerimonia a Casa Cervi. L’evento ha coinvolto giovani tra i 14 e i 19 anni, che hanno partecipato a un percorso tra arte e impegno civico. La consegna ha rappresentato un momento simbolico, con gli studenti che hanno ricevuto il testo costituzionale tra domande su come trasmettere il valore del voto attraverso opere visive. La cerimonia ha coinvolto anche attività educative e artistiche legate alla storia e ai principi fondamentali.
Come trasformeranno gli studenti il concetto di voto in opere visive?. Chi riceverà materialmente la Costituzione durante la cerimonia a Casa Cervi?. Perché il sindaco invita i giovani a non dimenticare le radici?. Cosa prevede il programma triennale per celebrare la democrazia italiana?.? In Breve Mostra Artigiani della Memoria realizzata da 38 studenti dell'istituto D’Arzo di Sant’Ilario. Cerimonia alle ore 11:00 con la partecipazione di Vasco Errani ed Enrico Orlandini. Percorso triennale Il Presente della Costituzione programmato tra il 2026 e il 2028. Manifesti sulla partecipazione democratica esposti nelle biblioteche e nei paesi del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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