Il direttore sportivo del Napoli ha dichiarato che il futuro di Anguissa, Lukaku, Milinkovic-Savic e Lucca sarà deciso a breve. Non sono state date indicazioni specifiche sui contratti o sulle trattative in corso. Nessun dettaglio riguardo a eventuali cessioni o rinnovi è stato comunicato. La società si riserva di annunciare le decisioni ufficiali nelle prossime settimane. I nomi dei giocatori sono stati confermati come parte delle discussioni future.

Manna scioglie i dubbi sul futuro di alcuni calciatori del Napoli. Il ds azzurro si è soffermato in particolare su Anguissa, Lukaku, Milinkovic-Savic e Lucca. Intervenuto da Dimaro in conferenza stampa, Giovanni Manna ha parlato del futuro di diversi calciatori azzurri. Chiara la situazione di Frank Anguissa: Anguissa aveva un’opzione che noi abbiamo esercitato, è un calciatore importante. Non vedo la necessità di andare a negoziare, non è in uscita. Insieme a lui decideremo il futuro, è un calciatore fondamentale per il Napoli. Puntiamo su di lui, anche se è in scadenza: bisogna capire la volontà del calciatore e della società in che direzione andranno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Da Anguissa a Lukaku, passando per Milinkovic e Lucca: Manna scioglie i dubbi sul futuro

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Napoli Deep Dive: From De Bruyne, Lukaku, Milinkovic-Savic To Vlahovic & Much More (Ep. 574)

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