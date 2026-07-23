Due giovani imprenditrici napoletane hanno avviato un progetto che propone sessioni di Pilates e meditazione in spazi storici e teatri della città. L'iniziativa mira a integrare attività di benessere con ambienti culturali, coinvolgendo diverse location storiche. Il progetto si rivolge a persone interessate a pratiche di rilassamento e fitness, offrendo corsi in contesti non convenzionali. Le sessioni sono organizzate in luoghi di rilevanza storica e culturale, con l’obiettivo di unire cultura e benessere.

La cultura e il benessere, un binomio al centro di un progetto che porta la firma delle giovani imprenditrici napoletane Nina Salza e Giorgia De Crescenzo. Si chiama Altéra ed è il primo format itinerante italiano che trasforma luoghi dal profilo storico e artistico in esperienze immersive dedicate alla cura del corpo, della mente e dell’anima. Ogni experience prende vita in teatri, musei, palazzi monumentali e chiese sconsacrate dove ogni dettaglio è studiato per offrire un percorso coinvolgente dalla scoperta della storia del luogo attraverso contenuti dedicati, alla lezione di Pilates, fino alla meditazione guidata e al momento conclusivo di Healthy Refresh & Networking. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Cultura e benessere, Altèra porta pilates e meditazione in luoghi storici e teatri

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