Il 3 giugno a Bergamo è stata annunciata l’iniziativa “Nessun luogo è fuori luogo”, che combina sessioni di yoga con visite a siti storici e culturali. L’obiettivo è unire il benessere psicofisico alla scoperta dei luoghi di interesse, coinvolgendo istituzioni culturali e pratiche di yoga. L’evento mira a promuovere l’armonia tra corpo e ambiente attraverso attività all’aperto e visite guidate.

Bergamo. È stata presentata nella giornata del 3 giugno l’iniziativa Nessun luogo è fuori luogo che unisce yoga e cultura: “Istituzioni culturali e yoga condividono la stessa missione di fondo: incoraggiare il benessere psicofisico attraverso l’osservazione e lo scambio”. Lo scopo del progetto è quindi quello di unire lo sport, la cultura e la rigenerazione urbana al fine di generare valore per la collettività e per il singolo individuo. Il tutto nato dall’idea di Valeria Ventrella, formatrice e insegnante di Pilates, Barre e Yoga, e di Silvia Lucchini, insegnante di Yoga e founder di Le Yogine Asd, in collaborazione con il Comune di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nessuno deve restare di fuori (Ti ho vista ieri) (con Giulia Mei)

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Conclusi i lavori di restauro alla 'Polveriera' di largo Giustiniano: "Sarà un luogo di mostre culturali"

Max Verstappen chiarisce perché i confronti con Ayrton Senna sono fuori luogo dopo il GP giapponese.Dopo il Gran Premio in Giappone, Max Verstappen ha spiegato perché non ritiene opportuno confrontarsi con Ayrton Senna.

Temi più discussi: Nessuno luogo è fuori luogo: Fondere il bisogno di benessere con la bellezza dei luoghi storici e culturali; Nessun luogo è fuori luogo: l’iniziativa che porta lo yoga nei luoghi della cultura di Bergamo; Fuori tutti 2026; Ucraina, una novena del Sacro Cuore per i bambini rapiti, feriti e sfollati dalla guerra.

Nessuno luogo è fuori luogo: Fondere il bisogno di benessere con la bellezza dei luoghi storici e culturaliPresentata l'iniziativa che unisce yoga e luoghi culturali: 4 appuntamenti all'insegna della conoscenza della bellezza ... bergamonews.it

Lo preciso per evitare commenti inopportuni o fuori luogo: questo post non è contro qualcuno; non sto facendo nessun tipo di accusa. Ci sono due posizioni, una tra l'altro ufficiale, che ho riportato. Il riferimento finale a Zerocalcare non è alla sua responsabilità x.com

Nessuno è fuori gioco! Rai e Comune insieme per lo sport inclusivoLo sport come linguaggio universale per superare ogni pregiudizio. È stata presentata questa mattina, nella cornice del Comune di Pescara, la manifestazione Nessuno è fuori gioco! In campo insieme ... rainews.it