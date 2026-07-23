La nazionale di calcio italiana sta considerando il ritorno di Antonio Conte come possibile allenatore. In queste ore, dirigenti stanno cercando di convincerlo a tornare sulla panchina, mentre Pep Guardiola ha già comunicato che rifiuterà la proposta. La discussione riguarda le decisioni sul futuro tecnico della squadra nazionale e coinvolge anche altri nomi, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.

Aggiornamenti importantissimi per quel che riguarda il futuro dell’Italia: ecco cosa sta succedendo in queste ore. Paolo Maldini e Leonardo stanno provando davvero ad affidargli la guida tecnica della Nazionale italiana di calcio, ma quasi sicuramente Pep Guardiola rifiuterà la proposta. L’ex tecnico del Manchester City, infatti, chiede cifre astronomiche per prendere il posto di Gennaro Gattuso, ma facciamo ulteriore chiarezza in tal senso. Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Guardiola pretenderebbe uno stipendio da 20 milioni di euro a stagione, ovvero il doppio rispetto alla proposta da 10 milioni all’anno avanzata dalla Figc. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Ct Nazionale, sì al ritorno di Antonio Conte: tutti i dettagli

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SCELTA CHOC PER LA NAZIONALE! MANCINI O CONTE STA SUCCEDENDO L'IMPENSABILE

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