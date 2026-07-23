La Figc sta cercando il nuovo commissario tecnico dell’Italia e si sta muovendo con urgenza. Dopo aver ipotizzato Guardiola, fonti ufficiali affermano che l’obiettivo è definire il nome entro questa settimana. Tuttavia, si attende ancora la conferma della persona scelta, dopo aver contattato anche un altro allenatore. Nessuna comunicazione ufficiale sui nomi, ma il processo di selezione è in fase avanzata.

Ancora movimenti in Figc sul nuovo ct dell’Italia, negli ultimi giorni ruolo accostato soprattutto a Pep Guardiola. “Il ct? L’ideale sarebbe averlo entro questa settimana, ma stiamo aspettando la persona che realmente vogliamo “. Lo ha detto il direttore tecnico della Figc Paolo Maldini nel corso di una conferenza stampa dopo l’incontro con l’assemblea della Lega Serie A. “Abbiamo parlato anche con Ancelotti”. Il ct del Brasile, Carlo Ancelotti (AP PhotoAshley Landis) “Guardiola? Ad oggi non possiamo dare indicazioni, non possiamo nascondere che abbiamo parlato anche con Carlo Ancelotti, perché ci sembrava giusto iniziare con quelli che riteniamo i migliori al mondo”, ha poi spiegato Maldini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ct Italia, Maldini: “Contattato anche un altro tecnico”. Ecco chi è

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