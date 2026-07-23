Crolla un muro al Parco Matarazzo a Posillipo e blocca il viale d'accesso decine di persone intrappolate

Notizia in breve

Un muro di confine è crollato questa mattina nel Parco Matarazzo a Posillipo, bloccando il viale d’accesso e intrappolando decine di persone. I massi hanno ostacolato il passaggio, impedendo il transito lungo la strada principale che collega l’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. Non sono stati segnalati feriti.