Nel centrodestra si apre una crepa dopo la presentazione di una mozione sulla vicenda giudiziaria di un gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori nel 2021. La Civica non ha firmato il documento, mettendo a rischio la maggioranza. Il dibattito si concentra sulla posizione politica rispetto al caso giudiziario di Roggero, che ha diviso le forze di maggioranza.

Il dibattito politico cittadino si accende intorno alla vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per l’uccisione di due rapinatori nel 2021. La questione, pur di portata nazionale, è in calendario nel consiglio comunale di martedì prossimo attraverso una mozione promossa dal gruppo consiliare della Lega e sottoscritta dalle forze di maggioranza. Con un’eccezione: la civica Forlì Cambia. Il documento impegnerebbe il sindaco a inviare una lettera ufficiale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere la grazia nei confronti del commerciante. Il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crepa nel centrodestra. Lega, mozione su Roggero. La Civica non la firma: maggioranza a rischio

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