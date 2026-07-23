cremonese e mantova preparano la nuova stagione di serie b

È stato definito il percorso stagionale della serie B che le due lombarde impegnate, Mantova e Cremonese, inizieranno in trasferta in Toscana. In effetti nel giorno stabilito per la partenza, sabato 22 agosto (salvo l’anticipo ed eventuali posticipi), i virgiliani renderanno visita alla Carrarese, mentre i grigiorossi saranno di scena a Empoli. Proprio gli azzurri inaugureranno per questa stagione il “Martelli”, mentre la prima allo “Zini” ospiterà il Modena. Da segnalare che i due derby lombardi sono in programma rispettivamente alla nona giornata (il 27 ottobre a Mantova) e alla trentesima (il 13 marzo a Cremona). Fissate, dunque, le date... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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