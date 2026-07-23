In Ruanda, l’intelligenza artificiale viene impiegata nella sanità come esempio per altri paesi africani. Tuttavia, uno dei problemi principali riguarda la lingua: molti sistemi sono stati sviluppati in inglese, creando difficoltà di utilizzo nei paesi dove si parlano altre lingue. Diversi governi hanno sollevato preoccupazioni sull’impiego di questi dispositivi, ormai comuni nella vita quotidiana, a causa delle barriere linguistiche.

Uno dei problemi più noti legati all’intelligenza artificiale, riguarda l’uso della lingua. Buona parte dei sistemi è stata sviluppata in inglese e diversi governi hanno posto nei mesi scorsi la questione dell’utilizzo di diversi dispositivi, indispensabili oramai nella vita quotidiana. unicamente nella lingua inglese. Vale per il settore dell’istruzione, così come per quello della sanità. Con l’intelligenza artificiale che si riscopre avere una barriera quasi invalicabile. Dall’Europa all’Asia, adesso si sta correndo ai ripari con lo sviluppo di sistemi in grado di operare con le lingue locali. E anche l’Africa sta cercando di mettersi al pari, grazie a un progetto che si sta portando avanti all’interno del sistema sanitario ruandese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Così il Ruanda usa l’intelligenza artificiale nella sanità e apre una strada all’Africa

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She Couldnt Conceive, So She Asked Her Twin Sister for the Unthinkable

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