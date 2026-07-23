Gli Stati Uniti hanno siglato un accordo di 30 anni con l’Arabia Saudita per supportare lo sviluppo di un programma nucleare civile. L’intesa consente all’Arabia Saudita di ricevere assistenza tecnica e materiale necessario alla costruzione di centrali nucleari, senza specificare dettagli sui siti o sui quantitativi. L’accordo include anche misure di sicurezza e monitoraggio per garantire l’uso pacifico dell’energia nucleare. La firma segue decisioni di investimenti nel settore energetico da parte dell’Arabia Saudita.

Gli Stati Uniti hanno firmato un accordo trentennale per aiutare l’Arabia Saudita a sviluppare un programma nucleare civile. L’intesa darà alle aziende statunitensi un ruolo centrale nella costruzione e nella gestione delle infrastrutture saudite, ma ha suscitato preoccupazioni perché potrebbe aprire la strada all’arricchimento dell’uranio nel regno e indebolire gli standard internazionali contro la proliferazione nucleare. L’intesa è stata firmata ieri dal segretario statunitense all’Energia, Chris Wright, e dal ministro saudita dell’Energia, il principe Abdulaziz bin Salman. I due governi hanno sottoscritto anche un’intesa separata sulle garanzie di sicurezza. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Cosa prevede l’accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

USA-IRAN, cosa prevede lACCORDO su Hormuz | Recap con Gabriella Colarusso e Paolo Mastrolilli

Notizie e thread social correlati

Trump autorizza un accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita: così Riad potrebbe arricchire l’uranio e sfuggire alle ispezioni dell’AIEAIl presidente degli Stati Uniti ha dato il via libera a un accordo con l’Arabia Saudita che consentirebbe al regno di arricchire l’uranio per scopi...

Anatomia di un non-accordo tra Stati Uniti e Iran: ecco cosa prevedeUn documento di quattordici punti sta influenzando gli equilibri nel Medio Oriente.

Temi più discussi: Storico Accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita: cosa prevede; L’accordo tra USA e Arabia Saudita apre la corsa al riarmo nucleare in Medioriente; Dazi statunitensi, dopo il 24 luglio Berna non prevede un calo; L'Arabia Saudita ha trovato un accordo con gli Stati Uniti sul nucleare.

Stati Uniti e Arabia Saudita, firmano l'accordo sul nucleare x.com

Storico accordo nucleare tra Stati Uniti e Arabia Saudita: cosa prevedeL'amministrazione Trump non ha reso noti i dettagli dell'accordo, ma l'intesa potrebbe consentire all'Arabia Saudita di dotarsi di un impianto per arricchire l'uranio View on euronews ... msn.com

Arabia Saudita e Stati Uniti: l'accordo nucleare che preoccupaUn accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita potrebbe permettere a Riyadh di arricchire uranio. Scopri i dettagli e le preoccupazioni internazionali ... notizie.it