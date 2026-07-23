Cosa ha detto la sconfitta del Napoli con l’Arezzo

Il Napoli di Allegri ha perso 1-3 contro l'Arezzo in una partita di preseason. La formazione toscana, neopromossa in Serie B e guidata dall'ex giocatore azzurro, ha segnato tre gol, mentre gli azzurri hanno trovato la rete una sola volta. L'incontro si è svolto in un contesto di preparazione, senza qualificazioni ufficiali. La sconfitta segna il primo risultato negativo della squadra in questa fase di test.

UN CANTIERE ANCORA APERTO. La prima uscita stagionale della SSC Napoli sotto la guida di Massimiliano Allegri si chiude con una sconfitta per 1-3 contro l’ Arezzo (formazione neopromossa in Serie B allenata dall’ex azzurro Christian Bucchi). Sotto gli occhi del presidente Aurelio De Laurentiis e del DS Giovanni Manna, la partita ha fornito indicazioni tattiche e di mercato inequivocabili. Allegri ha accantonato il 3-5-2 utilizzato al Milan per varare un netto 4-3-3, modulo che esalta gli esterni a disposizione. Tuttavia, a preoccupare è la tenuta difensiva: orfana dell’infortunato Alessandro Buongiorno, la coppia inedita formata da Amir Rrahmani e Rafa Marin ha palesato gravi incertezze, acuite da un errore di Alex Meret sul primo gol toscano. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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