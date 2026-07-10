Nel weekend dal 10 al 12 luglio 2026, a Milano e in Lombardia si svolgono numerose sagre, feste popolari e concerti. Tra le iniziative in città, ci sono eventi di piazza con musica dal vivo e spettacoli, mentre in alcune località della regione si tengono feste di paese con appuntamenti gastronomici e tradizionali. Sono previste anche attività all'aperto e incontri culturali distribuiti su tutto il territorio.

Milano, 10 luglio 2026 – In questo secondo weekend di luglio Milano e la Lombardia offrono un calendario ricco e variegato, capace di spaziare dai grandi eventi di piazza alle feste di paese più radicate nella tradizione locale. Tra v enerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 il programma alterna concerti, rievocazioni storiche, sagre gastronomiche e spettacoli all'aperto, con proposte adatte a ogni tipo di pubblico. Ecco la nostra selezione degli appuntamenti da non perdere. Giancane e Zerocalcare al Castello Sforzesco. Musica e fumetto si incontrano in una serata speciale dell’Estate al Castello 2026. Venerdì 10 luglio 2026 alle 21,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cosa fare a Milano e in Lombardia nel weekend del 10, 11 e 12 luglio 2026: sagre, feste popolari e concerti

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