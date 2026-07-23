Un finanziamento di 390mila euro dal PNRR è stato assegnato per interventi nelle scuole di Fratta e nelle palestre di Camucia e Terontola. Il Comune ha annunciato che i fondi saranno utilizzati per migliorare le caratteristiche di sicurezza e antincendio, con l’obiettivo di garantire ambienti più sicuri per studenti e personale. I lavori sono previsti entro il 2026. Nessuna altra informazione sui dettagli delle opere o sui tempi di realizzazione.

Arezzo, 23 luglio 2026 – . Meoni: «Miglioriamo le caratteristiche di sicurezza e antincendio a beneficio degli studenti e del personale» Il Comune di Cortona ha ottenuto tre nuovi finanziamenti, ciascuno del valore di 130mila euro, nell'ambito del Pnrr – Missione 4 "Istruzione e Ricerca", destinati all'adeguamento antincendio di tre edifici scolastici del territorio. Gli interventi riguardano le palestre dei poli scolastici di Camucia e Terontola e il complesso scolastico di Fratta, con l'obiettivo di innalzare ulteriormente gli standard di sicurezza per studenti, personale scolastico e tutti gli utenti che frequentano quotidianamente queste strutture. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Cortona, 390mila euro dal Pnrr per la scuola di Fratta e per le palestre di Camucia e Terontola

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