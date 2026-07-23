La Corte dei Conti ha segnalato che la Regione Toscana ha raggiunto il limite massimo di indebitamento nel rendiconto del 2025. I conti relativi alla sanità mostrano un forte indebitamento con rischi elevati per la stabilità finanziaria. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle cifre, ma si evidenzia una situazione critica in termini di gestione delle risorse pubbliche. La relazione mette in luce la necessità di interventi per contenere l’indebitamento.

Forte indebitamento e conti a rischio sulla sanità. È il quadro fatto dalla Corte dei Conti sul rendiconto generale della Regione Toscana relativo all’esercizio finanziario 2025. "Il quadro che emerge è sostanzialmente positivo" ma "siamo arrivati al limite consentito" per l’indebitamento "e questo impedisce ovviamente di fare nuovi investimenti". Lo ha affermato Mario Nispi Landi, presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, parlando coi giornalisti prima dell’inizio della pronuncia della decisione sul giudizio di parificazione. L’indebitamento complessivo della Regione Toscana si attesta, al 31 dicembre 2025, a 2,08 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto a quello dell’esercizio precedente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corte dei Conti: "L’indebitamento al limite massimo"

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