Corsi Indire sul sostegno Pittoni Lega | Trattative in corso per un terzo ciclo Non andate dietro alle voci

Sono in corso trattative per un terzo ciclo dei corsi Indire sul sostegno, secondo quanto dichiarato da un rappresentante di un partito politico. Ha inoltre invitato a non dare credito a voci non confermate che circolano in questi giorni. La questione riguarda migliaia di insegnanti precari che attendono aggiornamenti ufficiali sui percorsi di specializzazione, fondamentali per la loro stabilizzazione professionale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità del nuovo ciclo di formazione.

Ci sono aggiornamenti molto attesi da migliaia di insegnanti precari riguardo ai percorsi Indire per la specializzazione sul sostegno. A intervenire pubblicamente sulla questione, affidando le sue riflessioni a un lungo intervento sulla propria pagina Facebook, è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della commissione Cultura al Senato. Il messaggio entra nel vivo delle contrattazioni in corso e lo fa rivolgendosi direttamente ai docenti in attesa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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