Corsi INDIRE Sostegno Pittoni Lega | ' Si tratta su un nuovo ciclo'

Il confronto sui Corsi INDIRE Sostegno è ancora in corso. Un rappresentante politico ha annunciato che si discuterà di un terzo ciclo dedicato a chi ha completato tre anni di formazione. Inoltre, si considera la possibilità di rendere permanenti questi corsi, che attualmente sono in fase di revisione. La discussione riguarda anche l’eventuale avvio di un nuovo ciclo di formazione, con l’obiettivo di stabilizzarne la durata e le modalità.

Sui Corsi INDIRE Sostegno il confronto è aperto: Mario Pittoni annuncia due obiettivi, un terzo ciclo per chi ha maturato le tre annualità e la volontà di renderli strutturali. Tre i tavoli di valutazione, uno già convinto. L'invito è a non alimentare ansie e a non seguire le voci.Scuola, Pittoni (Lega): si tratta su un nuovo ciclo di Corsi INDIRE Sostegno"Per quanto riguarda i corsi INDIRE sul sostegno, gli obiettivi sono due: 1) Fare rientrare in un terzo ciclo chi ha maturato quest'anno le tre annualità di esperienza specifica necessarie e chi si è iscritto a corsi esteri prima della partenza di INDIRE; 2) Avviare il confronto per renderli strutturali. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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