Cornacchie aggressive sempre più attacchi all' uomo Ecco come difendersi | Allontanarsi con calma proteggere la testa e agitare una mano o un oggetto

Da corrieredelveneto.corriere.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In diverse città italiane, tra cui Pordenone e Roma, sono state segnalate numerose aggressioni di cornacchie nei confronti delle persone. Le persone colpite riferiscono attacchi improvvisi e ripetuti, spesso in aree verdi e viali alberati. Le autorità consigliano di allontanarsi con calma, proteggere la testa e agitare una mano o un oggetto per scoraggiare le cornacchie dall'avvicinarsi. Nessun intervento di sicurezza o restrizione è stato ancora adottato.

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Dai parchi cittadini ai viali alberati, negli ultimi giorni diverse segnalazioni di cornacchie aggressive hanno attirato l'attenzione in varie città italiane (Pordenone, Roma). A Verona una donna è stata colpita alla testa da un esemplare in volo, e episodi simili sono stati raccontati anche sui social da altri cittadini. Un fenomeno che può apparire insolito e persino allarmante, ma che, secondo gli esperti, ha una spiegazione precisa legata al periodo riproduttivo della specie. «Nella maggior parte dei casi non si tratta di aggressioni vere e proprie, ma di comportamenti difensivi nei confronti di chi viene percepito come una minaccia per i piccoli», spiega Pietro Semprebon, veronese, dottorando all'Università di Coimbra, in Portogallo, con esperienze di ricerca in Svizzera e Austria nell'ambito dell'ornitologia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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