In diverse città italiane, tra cui Pordenone e Roma, sono state segnalate numerose aggressioni di cornacchie nei confronti delle persone. Le persone colpite riferiscono attacchi improvvisi e ripetuti, spesso in aree verdi e viali alberati. Le autorità consigliano di allontanarsi con calma, proteggere la testa e agitare una mano o un oggetto per scoraggiare le cornacchie dall'avvicinarsi. Nessun intervento di sicurezza o restrizione è stato ancora adottato.

Dai parchi cittadini ai viali alberati, negli ultimi giorni diverse segnalazioni di cornacchie aggressive hanno attirato l'attenzione in varie città italiane (Pordenone, Roma). A Verona una donna è stata colpita alla testa da un esemplare in volo, e episodi simili sono stati raccontati anche sui social da altri cittadini. Un fenomeno che può apparire insolito e persino allarmante, ma che, secondo gli esperti, ha una spiegazione precisa legata al periodo riproduttivo della specie. «Nella maggior parte dei casi non si tratta di aggressioni vere e proprie, ma di comportamenti difensivi nei confronti di chi viene percepito come una minaccia per i piccoli», spiega Pietro Semprebon, veronese, dottorando all'Università di Coimbra, in Portogallo, con esperienze di ricerca in Svizzera e Austria nell'ambito dell'ornitologia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Cornacchie aggressive, sempre più attacchi all'uomo. Ecco come difendersi: «Allontanarsi con calma, proteggere la testa e agitare una mano o un oggetto»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Colpita in testa da due cornacchie, ferita una donnaMercoledì pomeriggio intorno alle 17, in un parco pubblico, una donna di 42 anni è stata colpita alla testa da due cornacchie mentre era con i suoi...

Cornacchie a Basiglio: aree transennate per proteggere i cittadiniA Basiglio, sono state transennate alcune aree per proteggere i cittadini dalle cornacchie.

Si parla di: Trovato tra le rocce un rullino vecchio di 40 anni, la vedova dell'alpinista ritratto: In quelle foto ho ritrovato mio marito, morto nel 1999. Da lì mi parla.

Cornacchie aggressive, sempre più attacchi all'uomo. Ecco come difendersi: Allontanarsi con calma, proteggere la testa e agitare una mano o un oggettoTanti i casi segnalati in Italia, l'esperto: Si tratta di comportamenti difensivi nei confronti di chi viene percepito come una minaccia per i piccoli appena nati ... corrieredelveneto.corriere.it

Cornacchia aggressiva, è il giorno del Tar. I residenti: Gli attacchi continuano, anziana presa di mira di ritorno dalla messaPORDENONE - Oggi - 16 luglio - si decidono le sorti della cornacchia che ha tenuto in scacco residenti e amministrazione comunale di Pordenone, difesa da un pool di animalisti che finora ... ilgazzettino.it