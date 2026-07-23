Un'auto ha percorso contromano la Statale 101, provocando un incidente frontale con un'altra vettura tra gli svincoli di Galatone e Nardò. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, tra cui una mamma e un bambino. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore, causando lunghe code in direzione Gallipoli. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine.

Violento incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la Statale 101 in direzione Gallipoli, nel tratto compreso tra gli svincoli di Galatone e Nardò. Due automobili, una Fiat Punto e una Jeep, si sono scontrate frontalmente sulla carreggiata, con consegenti rallentamenti al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, la Punto avrebbe imboccato contromano la carreggiata diretta verso Gallipoli, procedendo invece in direzione Lecce. Inevitabile l’impatto con la Jeep che sopraggiungeva nel corretto senso di marcia. L'impatto e i soccorsi: tre feriti Lo scontro è stato particolarmente violento: entrambe le vetture hanno riportato danni nella parte anteriore. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Contromano sulla Statale, incidente frontale tra due auto: tre feriti e lunghe code in direzione Gallipoli. In ospedale anche mamma e bambino

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Contromano sulla Statale, tragedia sfiorata: mamma e bambino tra i feriti

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