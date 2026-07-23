Facessero un film su di lui, si intitolerebbe ‘Il Sistematore’. Antonio Conte come nessun altro sa prendere le redini di una squadra, preferibilmente in difficoltà, per portarla ad alto livello con le sue scosse motivazionali e tattiche. Era successo proprio con l’Italia reduce dalla débacle mondiale del 2014, è riaccaduto anche al Napoli con cui ha conquistato lo scudetto nel 2024-2025, dopo che nella stagione precedente gli azzurri erano sprofondati al 10° posto. Perché sì. Diversi sondaggi tra i tifosi vorrebbero il tecnico leccese di nuovo sulla panchina della Nazionale: è il ct più desiderato, al momento, proprio perché si riconoscono i suoi meriti di motivatore impareggiabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Conte. L’uomo giusto per la scossa. Nodo ingaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn as a beggar, I obtained a super system and became invincible!

Notizie e thread social correlati

Da Conte a... Conte: il nodo ingaggio, ecco quanto hanno guadagnato gli ultimi ctNegli ultimi anni, diversi allenatori sono stati coinvolti in trattative per la guida delle squadre di calcio nazionali e di club.

Conte-Italia, sorpasso su Mancini: resta il nodo ingaggioLa Federazione ha avviato il confronto sulla guida tecnica della Nazionale, con un possibile cambio in vista.

Temi più discussi: Elmas: Allegri è un vincente, penso sia l'uomo giusto per il Napoli. Non mi aspettavo l'addio di Conte; Elmas su Allegri: ''È l'uomo giusto per il Napoli. Un mio ritorno? Non vedo motivi per dire di no''; Elmas: Napoli, già mi manchi. Se volevano avrei fatto anche il braccetto o il terzino; Elmas: Nessun rimpianto, accetto la scelta del Napoli. Su un possibile ritorno e su Conte...

Conte. L’uomo giusto per la scossa. Nodo ingaggioFacessero un film su di lui, si intitolerebbe ‘Il Sistematore’. Antonio Conte come nessun altro sa prendere le redini di una squadra, preferibilmente in difficoltà, per portarla ad alto livello con le ... sport.quotidiano.net

Gautieri: Conte è l'uomo giusto per qualsiasi squadra, un affare incredibile per l'ItaliaCarmine Gautieri è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, ricordando anche i suoi giorni da calciatore: Io ero diverso da Alisson e Politano (ride ndr). Ero uno da tutta fascia. Se trovo ... tuttomercatoweb.com