Confapi Bergamo Lamera confermato Presidente per il prossimo triennio | La nostra casa delle PMI ha le gambe per camminare

Michele Giuseppe Lamera è stato confermato all’unanimità Presidente di Confapi Bergamo per il prossimo triennio nel corso dell’assemblea del 15 luglio scorso. Un mandato che si preannuncia impegnativo, tra rafforzamento istituzionale, nuovi servizi per le PMI e formazione. “Il triennio appena passato è stato molto impegnativo perché abbiamo messo le basi per la costituzione e la costruzione della nostra ‘ casa delle PMI ‘”, racconta Lamera. “Sono soddisfatto e contento, sia dal punto di vista personale, per il riconoscimento che gli altri imprenditori mi hanno riservato, sia perché tutta la squadra che mi ha seguito in questo triennio mi seguirà anche nel prossimo e verrà ulteriormente allargata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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