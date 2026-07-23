Condannato! La decisione che gela Roberto Saviano | cosa ha fatto

Una sentenza definitiva ha stabilito che Roberto Saviano deve pagare 10.000 euro di risarcimento. La causa riguarda la riproduzione di alcuni articoli nel suo libro senza indicare le fonti giornalistiche. La decisione è stata presa dopo un procedimento legale durato a lungo, che si è concluso con questa condanna. Saviano dovrà quindi versare la cifra stabilita, chiudendo così la vicenda giudiziaria.

Si chiude con una decisione definitiva la lunga vicenda giudiziaria che riguarda Roberto Saviano e il volume Gomorra. Lo scrittore dovrà versare un risarcimento di 10mila euro per la riproduzione di alcuni articoli senza l’indicazione delle fonti giornalistiche. Il procedimento, avviato nel 2008, ha riguardato il rispetto del diritto d’autore e l’attribuzione dei testi pubblicati dalla stampa locale. La pronuncia conferma quanto stabilito nei precedenti passaggi giudiziari e mette fine al confronto tra l’autore e le testate coinvolte. Roberto Saviano e Gomorra, la sentenza definitiva. La decisione riguarda alcuni articoli comparsi sul Corriere di Caserta e sulle Cronache di Napoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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