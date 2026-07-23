È stato annunciato il ritorno del concorso fotografico dedicato a Marina di Pisa, giunto alla sua ottava edizione. L'iniziativa invita i partecipanti a scattare foto che rappresentino il mare e la vita locale. Le immagini saranno valutate da una giuria, e i vincitori saranno premiati con riconoscimenti ancora da definire. Il concorso si svolge per promuovere la fotografia e valorizzare il territorio marittimo. La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età.

Torna il concorso fotografico Marina di Pisa, il Mare e la sua Gente giunto alla sua VIII edizione, per catturare la bellezza e l’essenza di Marina di Pisa. Il concorso è organizzato dall’ Associazione Culturale Photo Experience, in collaborazione con la Farmacia Benini di Marina di Pisa e la Pro loco Litorale Pisano. Il tema principale è l’incontro tra il mare e le persone che lo vivono e lo animano. Gli aspiranti fotografi sono invitati e incoraggiati a esplorare e immortalare gli aspetti unici di Marina, sia attraverso gli elementi naturali sia attraverso la gente. Categoria bagni del litorale. Data l’importanza degli stabilimenti balneari che sono parte integrante della vita marinese, dal 2024 è stata inserita questa nuova categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Concorso fotografico su Marina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aibes -concorso Regione Campania - Hotel Ariston Paestum 2/03/2026

Notizie e thread social correlati

Premiazione del concorso fotografico Fi/oTO 2026In occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei, l’Orto e Museo Botanico ha organizzato la cerimonia di...

Temi più discussi: Premiati i vincitori del concorso fotografico dedicato alla sostenibilità; Ravenna celebra il mare: premiati i vincitori di Uno Scatto per il Mare 2026; Isole Canarie: le foto scattate dai cittadini contribuiscono alla mappatura marina della Macaronesia; Lo sbarco di Open Arms a Marina di Ravenna (foto Massimo Argnani).

Uno Scatto per il Mare, premiati i vincitori del concorso fotografico 2026Con una cerimonia ufficiale a Marina di Ravenna, nell’ambito dell’evento La Selvaggia di Marina di Ravenna in Festa, dedicata alla cozza, sono stati premiati i vincitori del concorso fotografico Uno ... ravennawebtv.it

Premiati i vincitori del concorso fotografico dedicato alla sostenibilitàSono stati premiati a Marina di Ravenna i vincitori dell’edizione 2026 di Uno scatto per il mare, il concorso fotografico promosso dall'ufficio ... ravennaedintorni.it