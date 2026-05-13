Premiazione del concorso fotografico Fi oTO 2026

In occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei, l’Orto e Museo Botanico ha organizzato la cerimonia di premiazione del concorso fotografico FioTO 2026. La manifestazione si è svolta presso il museo e ha visto la partecipazione di diversi fotografi che hanno inviato le proprie opere. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori e sono stati esposti alcuni scatti selezionati.

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In occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM l’Orto e Museo Botanico organizza la premiazione del Concorso fotografico FioTO 2026.Lunedì 18 maggio 2026ore 15:00 Aula Savi, Orto Botanico Presentazione e premiazione delle opere meritevoli.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video KOPEN | Premiazione del concorso Scatta&Vinci 2025 Notizie correlate Leggi anche: Concorso Fi/oTo 2026 - Vota la tua foto preferita Temi più discussi: Concorso Sguardi di Parità - In evidenza; Premio fotografico Immagin-azione; I giovani raccontano il futuro dell’Europa: premiati i vincitori di Dream for Europe; Il Comune di Fiumicino lancia un Concorso fotografico aperto ai cittadini. Sul palchetto della premiazione a fine gara il Presidente dell’LND Calabria, Saverio Mirarchi. Complimenti! ©?foto LND Calabria. #AIACatanzaro #uncuorechebatte x.com Una delle mie foto preferite che ho scattato oggi. Kimi festeggia con sua mamma e suo papà nel Parc Ferme. - reddit.com reddit Premiazione del concorso fotograficoOggi, sabato 18 ottobre alle ore 16, nel salone delle feste di villa Smilea si terrà la premiazione del concorso nazionale di fotografia Grigioperla che è il primo di una ricca serie di eventi ... lanazione.it FOTO | Premio Celommi, i vincitori del concorso artistico nazionaleGli studenti di 13 regioni hanno partecipato con le loro opere sul tema Oceani e biodiversità ispirato al trattato Onu ... ekuonews.it