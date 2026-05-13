Premiazione del concorso fotografico Fi oTO 2026

Da pisatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei, l’Orto e Museo Botanico ha organizzato la cerimonia di premiazione del concorso fotografico FioTO 2026. La manifestazione si è svolta presso il museo e ha visto la partecipazione di diversi fotografi che hanno inviato le proprie opere. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori e sono stati esposti alcuni scatti selezionati.

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In occasione del Fascination of Plants Day e della Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM l’Orto e Museo Botanico organizza la premiazione del Concorso fotografico FioTO 2026.Lunedì 18 maggio 2026ore 15:00 Aula Savi, Orto Botanico Presentazione e premiazione delle opere meritevoli.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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