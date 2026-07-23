Con MediaWorld Smart debutta un nuovo capitolo al ChorusLife di Bergamo

Mercoledì 22 luglio è stato aperto un nuovo punto vendita MediaWorld Smart all’interno di ChorusLife a Bergamo. La sede si trova nel quartiere che combina aree dedicate a shopping, ristorazione, servizi e intrattenimento, a breve distanza dal centro cittadino. La struttura rappresenta un’espansione del marchio nel territorio locale e fa parte di una zona che ospita diverse attività commerciali e di servizio. La nuova apertura si inserisce nel percorso di sviluppo del punto vendita nella regione.

Bergamo. MediaWorld ha inaugurato mercoledì 22 luglio il nuovo punto vendita MediaWorld Smart di Bergamo, all’interno di ChorusLife, lo smart district di Bergamo che integra shopping, ristorazione, servizi e intrattenimento a pochi minuti dal centro città. L’apertura assume anche un particolare valore simbolico per MediaWorld. Proprio a Curno, in provincia di Bergamo, l’insegna inaugurò nel 1991 il suo primo punto vendita in Italia. A 35 anni da quella prima apertura, lo store di ChorusLife rinnova il legame con il territorio attraverso un format pensato per rispondere alle esigenze di acquisto dei consumatori. Il nuovo MediaWorld Smart si sviluppa su una superficie di 300 mq e impiega 6 collaboratori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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