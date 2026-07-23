Comunità Montana dei Picentini il sindaco Martino D’Onofrio alla presidenza
Martino D’Onofrio, sindaco di Montecorvino Rovella, è stato eletto nuovo presidente della Comunità Montana dei Monti Picentini. La nomina è avvenuta durante un’assemblea tra i rappresentanti dei comuni dell’area. D’Onofrio succede a un precedente presidente e assume l’incarico per un mandato. La Comunità Montana raggruppa diversi comuni della zona e si occupa di coordinare attività e progetti di interesse condiviso.
Tempo di lettura: 2 minuti È Martino D’Onofrio, sindaco di Montecorvino Rovella, il nuovo Presidente della Comunità Montana dei Monti Picentini. La nomina è arrivata nella serata di ieri, al termine della seduta del Consiglio Generale, e rappresenta anche un passaggio politico significativo: D’Onofrio, infatti, aveva scelto di non candidarsi alle ultime elezioni del Consiglio provinciale, lasciando spazio a Palazzo Sant’Agostino ad altri sindaci dei Picentini. Una decisione che aveva confermato la volontà di favorire una rappresentanza più ampia del territorio, dopo aver guidato per l’intero mandato la delega all’edilizia scolastica, uno dei settori più delicati della programmazione provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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