Comunità Montana dei Picentini il sindaco Martino D’Onofrio alla presidenza

Notizia in breve

Martino D’Onofrio, sindaco di Montecorvino Rovella, è stato eletto nuovo presidente della Comunità Montana dei Monti Picentini. La nomina è avvenuta durante un’assemblea tra i rappresentanti dei comuni dell’area. D’Onofrio succede a un precedente presidente e assume l’incarico per un mandato. La Comunità Montana raggruppa diversi comuni della zona e si occupa di coordinare attività e progetti di interesse condiviso.