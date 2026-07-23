Circa 300 persone si sono radunate davanti al Parco dei Cinque Pini a Pinarella per ricordare Nicola. La cerimonia si è svolta con pochi gesti, tra sguardi bassi e parole sussurrate, e un fiore portato in memoria. La comunità ha espresso vicinanza al padre Giorgio attraverso un abbraccio silenzioso. L’evento ha coinvolto molti residenti, che hanno partecipato per commemorare Nicola e mostrare solidarietà.

Ieri si sono ritrovati in tantissimi per ricordarlo. Un fiore stretto tra le mani, poche parole sussurrate, molti sguardi bassi. Nel piazzale davanti al Parco dei Cinque Pini, a Pinarella, circa 300 persone hanno voluto ricordare Nicola ed esprimere vicinanza al padre Giorgio. Presente anche il sindaco Mirko Boschetti. Il ritrovo, organizzato come gesto spontaneo, ha raccolto residenti, amici, conoscenti e persone che, pur non avendo frequentato da vicino Nicola, erano abituate a incontrarlo nella quotidianità della località. L’area davanti al parco è diventata così un luogo di raccoglimento: non un presidio rumoroso, ma un momento composto, segnato dalla commozione e dal desiderio di non lasciare sola la famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comunità di Pinarella si Riunisce in Memoria di Nicola: Un Abbraccio Silenzioso per il Padre Giorgio

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Comunità di Pinarella si Riunisce in Memoria di Nicola: Un Abbraccio Silenzioso per il Padre Gior

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