Comunicato Stampa | Primo via libera alla modifica delle norme per istituzione e funzionamento ARPAV

Da iltempo.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La commissione consiliare permanente ha approvato la modifica delle norme per l’istituzione e il funzionamento dell’ARPAV. La decisione riguarda le procedure e i criteri per l’organizzazione dell’agenzia ambientale regionale. La modifica sarà ora sottoposta all’esame dell’assemblea legislativa per la sua approvazione definitiva. La revisione normativa mira a aggiornare le funzioni e le modalità operative dell’ente.

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La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), alla presenza dell'Assessore regionale con delega all'Ambiente, Elisa Venturini, ha esaminato e approvato, senza voti contrari e senza modifiche, l'articolato del Progetto di legge n. 99 della Giunta regionale, già illustrato nella precedente seduta, “Modifiche alla L.R. n. 321996 “Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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