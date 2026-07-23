Comunicato Stampa | Nona edizione ‘Lessinia Legend Run' domenica 13 settembre a Velo Veronese
Domenica 13 settembre si svolge la nona edizione della ‘Lessinia Legend Run’ a Velo Veronese. La manifestazione è stata annunciata questa mattina durante una conferenza stampa nella sala ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini. Non sono stati forniti dettagli sul percorso o sul numero di partecipanti. La presentazione è stata fatta dal rappresentante di un partito politico locale.
Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, ha presentato la manifestazione ‘Lessinia Legend Run' - giunta alla 9^ edizione, che si terrà il 13 settembre 2026 a Velo Veronese - assieme a Federico Pomari, Vice Sindaco del comune di Velo Veronese, a Stefano Gatti, Sindaco del comune di Ala, a Francesca Aprone, Assessore allo Sport del comune di Ala, a Francesco Birtele, Presidente di Lessinia Legend Sport, a Remigio Birtele, Vice Presidente di Lessinia Legend Sport, e alla dott.ssa Laura Melotti, fisioterapista referente del progetto Lessinia Legend for Parkinson. I sentieri della Lessinia tornano a essere il palcoscenico di una delle manifestazioni di trail running più attese del panorama veneto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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