Comunicato Stampa | Nona edizione ‘Lessinia Legend Run' domenica 13 settembre a Velo Veronese

Notizia in breve

Domenica 13 settembre si svolge la nona edizione della ‘Lessinia Legend Run’ a Velo Veronese. La manifestazione è stata annunciata questa mattina durante una conferenza stampa nella sala ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini. Non sono stati forniti dettagli sul percorso o sul numero di partecipanti. La presentazione è stata fatta dal rappresentante di un partito politico locale.