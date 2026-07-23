La Commissione d’accesso ha concluso che il Comune di Castellammare non ha attuato la discontinuità promessa dopo le dichiarazioni programmatiche. La relazione evidenzia che l’amministrazione avrebbe dovuto cambiare in modo sostanziale, ma le indagini mostrano che questa discontinuità non si è verificata. Per questo motivo, si è deciso lo scioglimento del Consiglio comunale. La relazione descrive un mancato rispetto degli obblighi di cambiamento promessi dall’amministrazione.

L'amministrazione comunale doveva avere «un obbligo sostanziale di discontinuità, non limitato al piano delle dichiarazioni programmatiche». Invece, le indagini della Commissione d’accesso «dimostrano che tale discontinuità non si è realizzata». È tranchant il giudizio della relazione (a firma del viceprefetto Dario Annunziata, il vicequestore Riccardo Buonomo e il capitano dei carabinieri Vittorio Tesoro) che ha portato allo scioglimento per condizionamento della criminalità organizzata a Castellammare di Stabia. Sono stati riscontrati «rapporti di parentela, prossimità, frequentazione, contiguità ambientale e cointeressenza con... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Comune di Castellammare, la relazione choc della commissione d’acceso che ha portato allo scioglimento del Consiglio

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