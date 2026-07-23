Un commentatore ha dichiarato che l’Inter ha un giocatore molto sottovalutato in Italia, definendolo fortissimo. Durante un intervento a Sky Sport, ha parlato delle strategie di mercato della squadra e della necessità di acquistare un esterno destro. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui nomi dei giocatori coinvolti o sui dettagli specifici delle trattative.

Inter News 24 Intervenuto a Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha parlato così dell’Inter e del mercato dei nerazzurri. Ecco tutte le sue parole. Maurizio Compagnoni, noto giornalista e commentatore, ha analizzato le strategie di mercato dell’ Inter e il tema caldo legato alla ricerca di un esterno destro per la squadra di Cristian Chivu. Intervenuto a Sky Sport per fare il punto sulle mosse dei nerazzurri, Compagnoni si è soffermato sulle difficoltà nel rimpiazzare le partenze e trovare il profilo ideale per la corsia. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Le parole su Spence e l’investitura per Diouf. «Per l’ Inter il problema principale è che deve coprire il buco a destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Compagnoni ne è certo: «L’Inter ha un giocatore molto sottovalutato in Italia, è fortissimo»

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