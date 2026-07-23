come le oche indiane

Notizia in breve

Mercoledì di luglio le temperature hanno superato i 40 gradi, segnando un picco record per la stagione. Il caldo estremo ha reso difficile uscire di casa e ha portato a numerosi interventi di emergenza per colpi di calore e surriscaldamento. Le strade erano aride e sconnesse, con l’asfalto che si scioglieva sotto i raggi intensi del sole. La situazione ha evidenziato come il clima si stia modificando rapidamente.