Come le oche indiane
Mercoledì di luglio le temperature hanno superato i 40 gradi, segnando un picco record per la stagione. Il caldo estremo ha reso difficile uscire di casa e ha portato a numerosi interventi di emergenza per colpi di calore e surriscaldamento. Le strade erano aride e sconnesse, con l’asfalto che si scioglieva sotto i raggi intensi del sole. La situazione ha evidenziato come il clima si stia modificando rapidamente.
Era un infuocato mercoledì di luglio in cui le temperature ormai fuori controllo andavano ben oltre la consueta ondata di caldo ma ci prospettavano, in modo lampante, l’inevitabile destino alla coque che attendeva il nostro pianeta, in un futuro non troppo lontano.Ma neanche sufficientemente vicino da far ricredere, in un tempo di cottura utile, Ignazio La Russa sulla reale, grave questione del cambiamento climatico.Mi accingevo ad attraversare tutta la città per andare a comprare un casco per il passeggero che fosse entrato nel vano apposito della sella del mio nuovo scooter, comprato di seconda mano, ché mi ricordasse il mio storico macinino vintage riassemblato, sottrattomi qualche mese prima da mani criminali alla canna del gas. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
OS NOSSOS GANSOS INDIANOS!!!!
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