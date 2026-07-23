Un cuscino a farfalla, scontato del 60%, viene promosso come soluzione per dormire meglio durante le notti calde. La crescente richiesta deriva dall’aumento delle difficoltà a riposare quando le temperature sono elevate. L’insonnia estiva è attribuita principalmente al caldo torrido che, di notte, compromette il sonno. L’uso di questo tipo di cuscino viene suggerito come aiuto pratico per affrontare le notti senza riposo.

Non c’è tortura peggiore d’estate che provare a dormire quando fa caldo senza, ovviamente, riuscirci. Il caldo torrido infatti non lascia scampo nemmeno di notte ed è fra le principali cause dell’insonnia. Si fa fatica a prendere sonno, si passano ore a rigirarsi, sudando e finendo per avere un riposo frammentato. Al risveglio ci si sente più stanchi di prima e nervosi. E se esistesse una soluzione? Il cuscino a farfalla è il piccolo segreto che potrebbe svoltarti l’estate, regalandoti un riposo ottimale anche quando fa caldo. Si tratta di un investimento che, soprattutto se fatto adesso, ti consentirà di riposare nel modo migliore, senza costringerti più a rigirarti nel letto in cerca della posizione migliore contro il caldo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come dormire quando fa caldo? La soluzione è il cuscino a farfalla (scontato del 60%)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un bacio salva l'erede miliardario: la bambina è la piccola Dea della Fortuna scesa in Terra!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Come dormire quando fa molto caldo, secondo gli esperti

Cosa mangiare a cena quando fa caldo per stare più freschi e dormire meglioPer una cena leggera e rinfrescante durante le giornate calde, si consiglia di scegliere alimenti freschi come insalate di verdure, frutta di...

Temi più discussi: Come dormire meglio (anche) con il caldo: le strategie per riposare meglio in estate; Notti afose e temperature record, ogni giorno perdiamo 15 minuti di sonno. I consigli per dormire; La terza ondata di calore è sull'Italia: le temperature massime in arrivo e le città da bollino rosso. Quali sono le cause, come dormire meglio (e come regolarsi con i farmaci); Caldo e insonnia: perché le alte temperature disturbano il sonno e come dormire meglio in estate.

Come dormire quando fa caldo? La soluzione è il cuscino a farfalla (scontato del 60%)Non c’è tortura peggiore d’estate che provare a dormire quando fa caldo senza, ovviamente, riuscirci. Il caldo torrido infatti non lascia scampo nemmeno di notte ed è fra le principali cause dell’inso ... dilei.it

caldo non inventabile per farmi i 5 minuti a piedi dalla macchina al posto in cui dormire ho pensato di cadere per terra ma come ti viene in mente di fare un concerto il 15 LUGLIO dio c x.com

Come dormire quando fa molto caldo, secondo gli espertiDormire quando fa molto caldo sembra un'impresa impossibile, soprattutto in città. Non è un caso se in una stanza d'hotel dormi come un ghiro. L'aria condizionata è settata su temperature glaciali. Le ... gqitalia.it