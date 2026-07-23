Cologno punta sulla comunità energetica
A Cologno sono stati installati quattro impianti fotovoltaici su edifici di proprietà pubblica, con una capacità complessiva di 1.185 kilowatt. Questi impianti fanno parte di un progetto volto a rafforzare la comunità energetica locale. La realizzazione mira a contribuire alla riduzione delle emissioni e a sostenere la transizione ecologica, in linea con gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale.
Quattro impianti fotovoltaici su immobili di proprietà pubblica per una potenza totale di 1.185 kilowatt, "rispondendo in modo concreto agli obiettivi strategici di mandato che pongono la transizione ecologica e l’abbattimento delle emissioni". Cologno Monzese avvia la prima comunità energetica con un progetto di ispirazione europea e ottiene dalla Regione un contributo a fondo perduto di 467.928 euro su un investimento di 1,5 milioni. "Puntare sulla Cer (comunità energetica rinnovabile, ndr) significa credere in un modello di sviluppo circolare in cui l’energia locale diventa un bene comune accessibile - ha commentato il sindaco Stefano Zanelli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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