Cologno punta sulla comunità energetica

Notizia in breve

A Cologno sono stati installati quattro impianti fotovoltaici su edifici di proprietà pubblica, con una capacità complessiva di 1.185 kilowatt. Questi impianti fanno parte di un progetto volto a rafforzare la comunità energetica locale. La realizzazione mira a contribuire alla riduzione delle emissioni e a sostenere la transizione ecologica, in linea con gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale.