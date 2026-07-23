Colleferro Violenza al Pronto Soccorso La Polizia di Stato interviene e denuncia un 46enne Un infermiere ferito con 21 giorni di prognosi
Il 16 luglio, un uomo di 46 anni ha aggredito un infermiere al Pronto Soccorso di Colleferro, ferendolo con prognosi di 21 giorni. La Polizia di Stato è intervenuta e ha denunciato il responsabile. L’episodio si è verificato all’interno della struttura sanitaria, con l’aggressore che ha causato danni a un operatore sanitario. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine che hanno identificato e denunciato il 46enne.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – L’ultimo episodio si è verificato lo scorso 16 luglio, quando la Sala Operativa della Questura di Roma ha L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie e thread social correlati
Colleferro. Follia al Pronto Soccorso. Personale aggredito e triage bloccato. La Polizia di Stato ha denunciato un intero gruppo di famigliari e conoscentiIl 29 aprile, all'ospedale di Colleferro, si è verificata un'aggressione nel reparto di Pronto Soccorso.
A Napoli infermiere colpito al volto da paziente, 21 giorni di prognosiUn infermiere è stato colpito al volto da un paziente nel pronto soccorso di Napoli e ha riportato una prognosi di 21 giorni.
Argomenti più discussi: Gaeta. Dopo l’ennesima aggressione, scatta il braccialetto elettronico. 50enne arrestato dalla Polizia di Stato per aver mandato la compagna in ospedale con 30 giorni di prognosi; Anagni. Aggressione in un condominio di un alloggio popolare: madre e figlia picchiate e portate in ospedale.
il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca aprirà anche la nuova Holding Area del Pronto Soccorso dell'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone: un doppio appuntamento per il potenziamento della sanità territoriale facebook
Violenza di genere: Iss, in Italia circa 2.000 accessi al Pronto Soccorso, vittime quarantenni e aggressioni nel 60% dei casi da parte del partnerI dati italiani sulla violenza di genere – registrata tramite l’analisi di oltre 10.000 accessi in Pronto Soccorso per violenza contro le donne, da parte degli uomini, in 16 Paesi europei, coordinata ... agensir.it
Violenza di genere: Iss, su 10.000 casi nei Pronto Soccorso europei vittime donne in media di 38 anni, aggredite in casa, di notte, dal partnerHa in media 38 anni, viene aggredita di notte e nel 48% dei casi l’autore è il partner. È il profilo che emerge dall’analisi di oltre 10.000 accessi in Pronto Soccorso per violenza contro le donne, da ... agensir.it