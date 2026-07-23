Colleferro Violenza al Pronto Soccorso La Polizia di Stato interviene e denuncia un 46enne Un infermiere ferito con 21 giorni di prognosi

Il 16 luglio, un uomo di 46 anni ha aggredito un infermiere al Pronto Soccorso di Colleferro, ferendolo con prognosi di 21 giorni. La Polizia di Stato è intervenuta e ha denunciato il responsabile. L’episodio si è verificato all’interno della struttura sanitaria, con l’aggressore che ha causato danni a un operatore sanitario. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine che hanno identificato e denunciato il 46enne.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – L’ultimo episodio si è verificato lo scorso 16 luglio, quando la Sala Operativa della Questura di Roma ha L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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