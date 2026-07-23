A Milano, un uomo di 42 anni con precedenti è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di cocaina nascosta nell'orecchio. Durante un controllo, le forze dell'ordine hanno scoperto la sostanza stupefacente, che l’uomo aveva cercato di nascondere in modo particolare. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

È stato eseguito un arresto a Milano, dove un cittadino italiano di 42 anni con precedenti è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato individuato e bloccato nella serata di lunedì, nell’ambito di un’attività di controllo antidroga condotta dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia. Operazione antidroga nella zona nord della città Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella serata di lunedì, intorno alle 19. Gli agenti, impegnati in servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato il 42enne mentre si trovava a bordo di un’auto nella zona di Affori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Virgilio.it - Cocaina nascosta nell'orecchio, 42enne arrestato a Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, nasconde cocaina rosa e altra droga tra l’auto e la propria casa: arrestato un 42enneUn uomo di 42 anni è stato arrestato a Milano dopo che la Polizia ha trovato cocaina rosa, altre droghe, materiale per il taglio e pasticche di...

Da Milano ad Alghero con 80 ovuli di cocaina nell’intestino: arrestato nigerianoUn uomo nigeriano è stato arrestato dopo essere stato trovato con 80 ovuli di cocaina nell’intestino.

Milano, spaccia cocaina in auto: arrestatoL’uomo, cittadino italiano di 42 anni con precedenti, è stato colto in flagrante dalla Polizia mentre consegnava la droga a un clienti in bicicletta ... msn.com

Stroncato traffico di cocaina nella concessionaria d’auto: la droga veniva nascosta nelle auto parcheggiate nel piazzaleRimini, 8 maggio 2026 – Quattro misure cautelari tra le province di Pesaro Urbino e Rimini emesse a seguito di un'indagine su un presunto traffico di cocaina sviluppato attorno a una concessionaria ... ilrestodelcarlino.it