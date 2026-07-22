Motociclismo ’Bardahl Racing Night’ Mantovani a Misano

Durante l’ultimo fine settimana di luglio, si svolgerà a Misano la “Bardahl Racing Night” del Dunlop Civ 2026. L’evento coinvolgerà il pubblico della Riviera Adriatica, attirando appassionati di motociclismo. La manifestazione si terrà in serata e vedrà la partecipazione di diversi piloti. La giornata sarà dedicata alle competizioni e alle attività legate al mondo delle due ruote. L’ingresso sarà aperto al pubblico, con accesso libero.

La “ Bardahl Racing Night ” del Dunlop Civ 2026 è pronta per tornare alla ribalta del grande pubblico, coinvolgendo la Riviera Adriatica nell’ultimo fine settimana di luglio. L’evento di punta del Campionato Italiano Velocità, che per questo quarto appuntamento stagionale vedrà la titolazione di “Round Bardahl”, si terrà al Misano World Circuit sabato 25 luglio, preludio di un importante e spettacolare weekend di gare. La parte in notturna rappresenta il momento più emozionante e originale di questo imperdibile appuntamento del Dunlop CIV 2026. Dopo il grande successo degli anni passati, a sfidarsi saranno ancora i piloti di Supersport e Superbike in pista con 60 moto in griglia divise appunto tra le due categorie, tutti con i fari accesi delle proprie moto, per sfidarsi nella Bardahl Racing Night. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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