Circolo Tennis Nettuno | Il Comune vuole rifarlo
Il Comune si appresta a riaprire la procedura di assegnazione del Circolo Tennis Nettuno, secondo quanto dichiarato da una consigliera comunale di FdI. La stessa ha riferito che l’amministrazione sta preparando un nuovo bando di gara per la gestione dell’impianto di via Fancelli, ma questa decisione non è stata comunicata pubblicamente. La procedura di assegnazione, quindi, sarebbe in fase di revisione senza annunci ufficiali.
L’assegnazione del Circolo Tennis Nettuno torna al centro del dibattito e continua a riservare sorprese: il Comune, secondo quanto afferma Manuela Zuntini, consigliera comunale di FdI, "si sta preparando a bandire nuovamente la concessione per gestire l’impianto di via Fancelli ma lo ha tenuto nascosto a tutti". Lo dimostrano, secondo la meloniana, "le mancate risposte alle nostre domande su quei 270mila euro stanziati pochi giorni fa con la variazione di bilancio proprio per il centro tennis di via Fancelli. E lo dimostra una determinazione dirigenziale che impegna la somma necessaria ad acquisire da Anac il codice gara per poter aprire una nuova procedura per affidare la concessione per la gestione dell’impianto sportivo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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