Circolo Tennis Nettuno | Il Comune vuole rifarlo

Notizia in breve

Il Comune si appresta a riaprire la procedura di assegnazione del Circolo Tennis Nettuno, secondo quanto dichiarato da una consigliera comunale di FdI. La stessa ha riferito che l’amministrazione sta preparando un nuovo bando di gara per la gestione dell’impianto di via Fancelli, ma questa decisione non è stata comunicata pubblicamente. La procedura di assegnazione, quindi, sarebbe in fase di revisione senza annunci ufficiali.