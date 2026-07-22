Il Comune ha deciso di ripetere da zero il bando per l’assegnazione del Circolo Tennis Nettuno. La procedura, avviata in precedenza, era già stata avviata, ma ora si dovrà rifare tutto. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi e riguarda la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. Nessun dettaglio sui motivi di questa scelta è stato reso pubblico.

Bologna, 22 luglio 2026 – L’assegnazione del Circolo Tennis Nettuno torna al centro del dibattito e continua a riservare sorprese: il Comune, secondo quanto afferma Manuela Zuntini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia, “si sta preparando a bandire nuovamente la concessione per gestire l’impianto di Via Fancelli ma lo ha tenuto nascosto a tutti”. Lo dimostrano, secondo la meloniana, “le mancate risposte alle nostre domande su quei 270mila euro stanziati pochi giorni fa con la variazione di bilancio proprio per il centro tennis di Via Fancelli. E lo dimostra una determinazione dirigenziale che impegna la somma necessaria ad acquisire da Anac il codice gara per poter aprire una nuova procedura per affidare la concessione per la gestione dell’impianto sportivo”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Circolo Tennis Nettuno, Zuntini (FdI): “Il Comune ora vuole ripetere il bando da capo”

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