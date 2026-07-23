Cinzia Paolini lancia stoccate al vetriolo crisi con Marco Troiani? Cosa è successo

Da tutto.tv 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cinzia Paolini e Marco Troiani hanno iniziato una relazione dopo la sospensione estiva di Uomini e Donne. Di recente, Paolini ha rivolto pesanti accuse pubbliche nei confronti di Troiani, criticandolo aspramente. La coppia ha attraversato diversi momenti di tensione, con scambi di parole dure sui social e sui mezzi di comunicazione. La crisi tra i due sembra essere diventata evidente negli ultimi tempi, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli.

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Cinzia Paolini e Marco Troiani hanno avviato una relazione dopo la sospensione estiva di Uomini e Donne. Il loro rapporto, però, è stato contraddistinto da diversi alti e bassi. In queste ore sembra che i due stiano affrontando un momento discendente. A dimostrarlo sono alcuni contenuti social che sta pubblicando Cinzia e che hanno tutta l’aria di essere delle velenose stoccate proprio contro il suo compagno. Le stoccate al vetriolo di Cinzia Paolini e i possibili riferimenti a Marco Troiani. Qualche settimana fa Cinzia Paolini e Marco Troiani avevano rilasciato un’intervista al settimanale di Uomini e Donne in cui avevano raccontato della loro estate e dei loro progetti futuri, tra cui anche un possibile matrimonio tra non molto tempo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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